TFF "hurma" uyarısı nedir? Arapça'da hurma ne demek?

Arapça'da hurma ne demek? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maç için Suudi Arabistan'a gidecek taraftarlara "hurma" kelimesi ile ilgili uyarıda bulundu. Peki, TFF "hurma" uyarısı nedir? İşte detaylar...

TFF'DEN HURMA UYARISI

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Suudi Arabistan'a gidecek taraftarlara uyarılarda bulundu. Buna göre "hurma" kelimesi Arapça'da "kadın" demek olduğu için hurma alımı sırasında "tamr" sözcüğünün kullanılmasının yararlı olacağı ifade edildi.

ARAPÇA'DA HURMA NE DEMEK?

Uyarı metninde, "hurma" kelimesi Arapça'da "kadın" demek olduğu için hurma alımı sırasında "tamr" sözcüğünün kullanılmasının yararlı olacağı ifade edildi.

Öte yandan Riyad'a gelecek Türk vatandaşları için şu uyarılarda bulunuldu: