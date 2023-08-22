Iraklı Çevre Aktivisti Hurma Ağaçlarıyla Yeşil Alanları Artırıyor

Iraklı çevre aktivisti Beşir el-Mesudi, hurma ağaçlarıyla ülkesinde yeşil alanların artmasını ve hurmanın sembol olmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Petrole dayalı ekonomiye alternatif olarak hurmanın önemli bir gelir kaynağı olabileceğini savunan Mesudi, hurma ağacı dikme kültürünü yaymaya çalışıyor. Modern sulama teknikleri ve doku çoğaltması yöntemini kullanarak binlerce hurma ağacı diken Mesudi, hurma bolluğuyla Irak'ın dünya ülkeleri arasında ilk sıralara yerleşeceğini düşünüyor.

Iraklı çevre aktivisti Beşir el-Mesudi, 6 yıl önce başlattığı "petrol yerine hurma" projesiyle ülkesinde yeşil alanların artması ve hurmanın yeniden Irak'ın sembolü olması için çalışmalar yürütüyor.

Irak'ın Babil vilayetinde yaşayan Mesudi, petrole dayalı bir ekonomiye sahip Irak'ın hurmadan da önemli gelir elde edebileceği görüşünde.

AA muhabirine konuşan Mesudi, Irak'ta ABD işgali sırasında güvenlik gerekçesiyle kesintiye uğrayan hurma ağacı dikme kültürünü yaymaya çalıştığını söyledi.

Ülkesinde gelir kaynağı olarak sadece petrole değil bir zamanlar bolluğuyla bilinen hurmaya da itimat edilmesi gerektiğini belirten Mesudi, "Hurma Irak'ta daimi petroldür. Petrol yerine ekonomik gelir kaynağı da olabilecek alternatif bulma projesi geliştirmeye karar verdik. Araştırmamız sonucu hurmanın petrolün alternatifi olabileceği kanısına vardık." dedi.

"Atalarımın mirasını canlandırmaya çalışıyorum"

Hurmanın Irak'ın tarihinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Mesudi, "Hurma, Abbasiler döneminden beri Irak'ın önemli bir sembolüdür. Yaklaşık 6 yıldır Irak'ın sembolü olan hurma ağacı ekme çalışmasını sürdürüyorum. Bazı rivayetlere göre de ilk hurma Babil toprağında ortaya çıktı. Ben de uygarlığa ev sahipliği yapan Babil'den olduğum için atalarımın mirasını canlandırmaya çalışıyorum." diye konuştu.

İlk başlarda tek başına hurma ağacı dikmeye başlayan Mesudi, daha sonra etrafında toplanan bir grup gençle bu işi ileri seviyeye taşıyarak binlerce ağaç diktiklerini ve hurma kültürünü geliştirdiklerini söyledi.

Mesudi, hurma ağacı dikme projesinde modern sulama teknikleri ve "doku çoğaltması" yöntemini kullandıklarını aktardı.

"Bu ağaç mübarek bir ağaçtır"

Irak'ta hurma ağaçlarının kuraklık sorununun yanı sıra rastgele kesime de maruz kaldığını dile getiren Beşir Mesudi, bunu ağaçlara yönelik "şiddetli saldırı" olarak niteledi.

Iraklı çevre dostu, "Hurma ağacı Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 20 kez zikrediliyor. Hurma ile ilgili Peygamberimizin de sözleri bulunuyor. Dolayısıyla bu ağaç mübarek bir ağaçtır ve bunun çoğaltılması lazım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu "Facebook" üzerinden hurma ağacının çoğaltılmasına yönelik bilgilendirici bir sayfa da oluşturan Mesudi, burada sayıları 208 bine ulaşan takipçileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Irak'ın dışında yaşayan çevre dostlarından da projesine destek geldiğini aktaran Mesudi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Irak'ta 2015'e kadar hurma ağacı sayısı çok azdı. Eskiden milyonlarca olan hurma ağaçları 8 bine kadar düşmüştü. Son yıllarda bizim de modern tarım teknikleriyle yaptığımız destekle Irak'ta hurma ağacı anlamında sıçrama yaşandı. Irak'ın dünya ülkeleri arasında hurma bolluğuyla yeniden ilk sıralara yerleşeceğini düşünüyoruz."