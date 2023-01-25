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Rize'de aç kalan ayı hurma ağacına çıktı

3. Sayfa Haberleri

Rize'de aç kalan ayı hurma ağacına çıktı

Rize'nin Pazar İlçesinde bahçesindeki hurma ağacına çıkan ayının büyüklüğünü gören ev sahibi şaşkına döndü.

Rize'nin Pazar İlçesinde bahçesindeki hurma ağacına çıkan ayının büyüklüğünü gören ev sahibi şaşkına döndü. O anları cep telefonuyla anbean kaydetti.

Olay, Pazar ilçesine bağlı Örnek köyünde gece saatlerinde yaşandı. Evlerinde oturan ev sahibi Rizvan Morgül ve eşi evin dışında duydukları ses üzerine balkona çıktı. Balkondan baktıklarında bahçelerinde bulunan hurma ağacında ayının olduğunu fark ettiler. Bir süre ayıyı izleyen Rizvan Morgül, hurmaları yiyen ayıyı korkutmak için bağırdı. Bağırmanın üzerine Morgül'ün eşi 'bırak kırsun yesin de seyredelim onu' dedi. Bir süre sonra ağaçtan inmeye başlayan ayıyı tam anlamıyla boyutunu gören çift şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayının hurmaları yediği anları ise ev sahibi cep telefonuyla saniye saniye kayıt alına aldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rize 3. Sayfa Haberler

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