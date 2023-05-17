- Katil arkadaşı çıktı, "araç koltuğu" tartışmasında cinayeti işlemiş

Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan şahsı, aracının koltuklarını çaldığını ileri sürdüğü arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

Şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen başka bir şahsında arandığı öğrenildi

ADANA - Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan şahsı, arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı tutuklanırken arkadaşını kendisine "koltuklarımı çaldın" diye iftira attığı için öldürdüğünü söyledi öne sürüldü.

Olay, 15 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölgede yürüyüşe çıkan bir kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan şahsı görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde yerde yatan şahsın boğazı kesilerek öldürüldüğü, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal olduğu belirlendi. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Maktulü kendi aracında öldürmüş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Ç. ile görüştüğünü tespit etti. Hazar Ç. olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. ile irtibat kurduğu ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği ortaya çıktı. İki şüphelinin daha sonra Baysal'ın cesedini aynı araçla yakındaki başka bir bahçeye götürdükleri, burada saklamak için üzerine çalı attıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen Hazar Ç., polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

"Boğazına sarıldım"

Gözaltına alınan şüpheli Hazar Ç. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelinin ifadesinde "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?' dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarıldım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Öteyandan diğer şüpheli Sercan Ö'nün yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.