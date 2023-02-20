Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi vefat etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Hurma, geçtiğimiz hafta da bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı toprağa vermişti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, babasının yasını tutamadan annesini de toprağa verdi.

SÜLEYMAN HURMA'NIN ANNESİ VEFAT ETTİ

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Şükriye Hurma'nın cenazesinin yarın Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi.

GEÇEN HAFTA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Süleyman Hurma, geçtiğimiz hafta bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti. Uzun süredir tedavi gören Şükriye Hurma, geçtiğimiz hafta vefat eden eşi Ziya Hurma'yla aynı yere, Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye teknik ekip ve futbolcular da katılacak.