Gazze Şeridi'nde Hurma Hasat Sezonu Başladı

Gazze Şeridi'nde yıllık hurma hasat sezonu Ekim ayının ilk haftasında başladı. Hamas tarafından yönetilen Tarım Bakanlığı'na göre, bu yılki hasat sezonu Kasım ayının ortalarına kadar sürecek. Gazze'de yaklaşık 15.000 ton hurma üretimi bekleniyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yeni hasat edilmiş hurmaları kontrol eden Filistinli bir çiftçi, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 4 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yıllık hurma hasat sezonu Ekim ayının ilk haftasında başladı.

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Tarım Bakanlığı'na göre, daha fazla gelir elde etmeyi uman Filistinli çiftçiler için bu yılki hasat sezonu Kasım ayının ortalarına kadar sürecek.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hurma ağacından hurma toplayan Filistinli bir çiftçi, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Ebu Oda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kıyı bölgesinin bu yıl yaklaşık 15.000 ton hurma üretmesinin beklendiğini, bunun da geçen yıl kötü hava koşullarının etkisiyle düşük olan verimin toparlanması anlamına geldiğini söyledi.

"Gazze'de yaklaşık 240.000 hurma ağacı var, bunların 180.000 kadarı verimli, geri kalanı ise verimsiz" diyen Ebu Oda, bakanlığın yerel olarak üretilen türlerden faydalanmak için hurma ithalatını askıya aldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinli bir çiftçi hurma ağacından hurma topluyor, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Ekonomik sıkıntı içindeki Gazzeliler için hurma hasadı mevsimi, işsiz olan çok sayıda kişiye istihdam sağladığı için en önemli mevsimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bir çiftçi olan Medien Abu Rujaila, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ailesini geçindirebilmek için her yıl hasat mevsiminde mevsimlik bir iş bulma umuduyla beklediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hurmaları istifleyen Filistinli çiftçiler, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Hasat mevsiminin en yoğun olduğu dönemde "Günde 12 saat çalışıyorum ve yaklaşık 40 ABD doları kazanabiliyorum" diyen 42 yaşında ve altı çocuk babası Rujaila, hasat mevsiminde biriktirdiği parayla ailesini en az iki ay boyunca geçindirebileceğini sözlerine ekledi.