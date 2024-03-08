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Elazığ'da Ramazan Ayı Yaklaşırken Hurma Çeşitleri Tezgahlarda

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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşısında hurma çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 artan hurma, kilogram başına 100 ile 500 lira arasında değişiyor. Ramazan ayına özgü olan hurmaya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala hurma çeşitleri Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşısında tezgahlarındaki yerini aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofralarının gözdesi hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatı yüzde 40 artan hurmanın kilogramı, cinsine göre 100 ile 500 lira arasında değişiyor. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Ramazan yoğunluğunun başlamadığını fakat ramazan arifesinde yoğunluğun başlayacağını belirten Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, "Kapalı Çarşının Ramazan ayında vazgeçilmezi hurmadır. Bu sene maalesef dolar üzerinden yurt içine gelmesiyle fiyatlarda biraz artış oldu. Hurma olarak her çeşit var. Medine ve Kudüs çeşitleri başta olmak üzere her çeşit mevcuttur. Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmadır. İlk 15 gün boyunca kapalı çarşıda satılan ürün hurmadır. Geçen seneye oranla hurma çeşitlerinde yüzde 40 oranında bir artış var. Biz tezgahlarda ucuz hurmada bulunduruyoruz. Her kesime hitap edecek hurma çeşitleri var. Hurmalarda bu sene rekor fiyat acve çeşidinde kilosu 500 lira, Kudüs 400, Medine 400, İran hurması ve sarı hurma 100 lira bandında. Hurma satışı Ramazan ayının ilk 15 gününe kadar devam ediyor. Ondan sonra vatandaşlar daha çok tatlı ürünlerine yönelerek kadayıf, baklava, ceviz ürünlerine yöneliyorlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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