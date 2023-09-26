Kars'ta Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı Sultan Alparslan Külliyesi'nde ilk namaz kılındı

Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nde Kars'ta camiler doldu taştı. Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi'nde ise ilk namaz kılındı. Vatandaşlar hurma, lokum ve gül suyu dağıttı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nde tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da camiler doldu taştı. Yapımı tamamlanan Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi'nde ise ilk namaz kılındı.

Kent merkezinde bulunan Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi'nde Mevlit Kandili'nde bir araya gelen vatandaşlar, camide hurma, lokum ve gül suyu dağıttı. Kur'an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler okunduğu gecede çok sayıda vatandaş, camide ibadetini yapıp duasını etti. Akşam namazını da Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi'nde kılan vatandaşlar, tüm İslam aleminin kandilinin mübarek olması temennisinde bulundu.

Akşam namazını vatandaşlarla birlikte eda eden AK Parti Kars milletvekili Adem Çalkın, "Öncelikle bütün İslam aleminin kandili kutlu olsun. Efendimizin bugün doğum günü, alemlere rahmet efendimizin inşallah bugün de onun şefaatine nail olarak camimizin açılışına da vesile olduk. Kıymetli hemşehrilerim hepinizin kandilini kutluyorum" dedi.

Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi'nde akşam namazını kılan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Öncelikle Mevlit Kandilimiz mübarek olsun. Tüm İslam alemine, ülkemize, hemşehrilerimize hayırlı kandiller diliyoruz. Huzur içerisinde, birlik içerisinde kandilimize mübarek olsun. Tabi bugün Külliye'mizin, camimizin ilk namazını eda ettik. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılan Sultan Alparslan Camii ve Külliyemiz, Kars'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan cami çıkışında vatandaşlar Mevlid Kandili'ni kutladı. - KARS