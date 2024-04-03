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Çubuk'ta düzenlenen Ümmet İftarı'nda vatandaşlar bir araya geldi

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Çubuk ilçesinde düzenlenen "Ümmet İftarı"na katılanlar, yer sofrasında oruçlarını simit, hurma ve su ile açtı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyelerince, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinlikte, iftar için hazırlanan yer sofrasında vatandaşlar simit ve hurma yiyerek, su içerek iftar açtı.

Platform adına konuşan İHH Çubuk Temsilcisi Abdülhamit Ateş, Gazze'de Müslümanların açlık, sefalet, yokluk ve sistematik soykırıma maruz kaldığını belirtti.

Gazze'deki Müslümanlar için herkesten yardım ve destek beklediklerini kaydeden Ateş, şöyle konuştu:

"Bizler bugün burada açlık, sefalet, yokluk ve sistematik soykırıma maruz kalan ümmetimizle olduğumuzu gösteriyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi desteklediğimizi ve onları selamladığımızı dünyaya haykırmak için burada toplandık. Orada yaşayan kardeşlerimizi daha iyi anlamak adına ümmet iftarı düzenledik. Oradaki acıları anlamak adına gönüllülerimizle birlikte böyle bir organizasyon tertipledik."

Kaynak: AA / Güncel

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