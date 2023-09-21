Sarıgöl'de ev hanımları üzüm hurması yapımına başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları, kış aylarında tüketilmek üzere Mevlana, Red Globe, Antepkarası gibi çekirdekli sofralık üzümlerden üzüm hurması yapımına başladı. Sarıgöl'de oldukça yoğun olan üzüm hurması yapımı için öncelikle ikiye bölünen üzüm taneleri güneş altında kurutulmaya bırakılıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmayan ve tamamen güneşte kurutulmaya bırakılan üzümlere hurma üzüm deniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları, kış aylarında tüketilmek üzere Mevlana, Red Globe, Antepkarası gibi çekirdekli sofralık üzümlerden üzüm hurması yapımına başladı.

Ekonomisi üzüme dayalı olan Sarıgöl ilçesinde ev hanımları kışın çerez olarak tüketmek için üzüm hurması yapımına başladı. Sarıgöl'de oldukça yoğun olan üzüm hurması yapımı için öncelikle ikiye bölünen üzüm taneleri geniş ve paslanmaz tepsilerde 4-5 gün güneş altında kurutulmaya bırakılıyor. En fazla 5 gün güneşte kurutulan üzümler, daha sonra cam kavanozlara konularak kış aylarında çerez olarak tüketiliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmayan ve tamamen güneşte kurutulmaya bırakılan ve kuru üzümden daha etli bir kıvamda olan üzümlere hurma üzüm deniyor. Özellikle son iki yıldır Sarıgöl'de hurma üzüm yapımının giderek arttığı öğrenildi. - MANİSA