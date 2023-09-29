Gazze Şeridi'nde Filistinli çiftçiler hurma hasadına başladı

Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı tarafından açılan hurma hasadı sezonuyla birlikte, bölgedeki çiftçiler hurma hasadına başladı. Hurma üretimi, İsrail ablukası nedeniyle zor ekonomik ve yaşam koşullarından muzdarip Gazzelilerin geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Hasat sırasında ihtiyaç sahiplerine de hurma dağıtılıyor ve bu durum halk arasındaki sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli çiftçiler, bölge ekonomisinin bel kemiği sayılan hurma hasadına başladı.

Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı her yıl hurma hasadı sezonunu eylül ayının sonunda açıyor.

Hurma üretimi, İsrail ablukası nedeniyle zor ekonomik ve yaşam koşullarından muzdarip Gazzelilerin çoğunluğunun geçim kaynağı olarak öne çıkıyor.

Arazisindeki hurmaların hasadına başlayan çiftçi Naim el-Astal, AA muhabirine 40 yıldan uzun süredir hurma yetiştirdiğini, bu mesleğin dedesinden ve babasından kendisine miras kaldığını aktardı.

Topraklarındaki en yaşlı ağacın 80 yaşından fazla olduğuna ve bu ağaçların Filistinliler için büyük önem taşıdığına işaret eden Astal, ağaçların günlük bakımı, gübreleme, yabani otların temizlenmesi gibi işlerde de aile bireylerinin kendisine yardım ettiğini belirtti.

Astal, hurma hasadı sezonunun başlamasıyla diğer çiftçilere de iş imkanı doğduğunu dile getirdi.

Filistinli çiftçi, hasat sırasında ihtiyaç sahiplerini de unutmadıklarını ifade ederek, maddi karşılık olmadan hurma dağıtılmasının, bu mevsimde halk arasındaki sosyal dayanışmayı da güçlendirdiğini vurguladı.

Stratejik üretim

Gazze Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Ebu Avde, hurma mahsulünü "ulusal düzeyde stratejik" şeklinde nitelendirerek, bu sezonun ekim ayından itibaren yaklaşık bir ay süreceğini söyledi.

Ebu Avde, Gazze Şeridi'ndeki hurma ağacı sayısının 240 bin civarında ve bunların 180 bininin verimli olduğunu ifade etti.

Bakanlığın bu yıl hurma üretiminin yaklaşık 15 bin tona ulaşmasını beklediğini dile getiren Ebu Avde, geçen yıla göre üretilen miktarlarda artış olduğuna dikkati çekti.

Ebu Avde, geçen yıl mevsim normallerinin dışında bir süreç geçirdiklerini bunun da hurma üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Hurma pazarlama ve iş fırsatları

Tarım Bakanlığı Sözcüsü, elde edilen hurmaların Batı Şeria dahil çeşitli pazarla sunulduğunu söyledi.

Ebu Avde, "Belki de yaklaşık 1000 ton hurma Batı Şeria pazarına arz edilecek. Batı Şeria'da iyi bir pazar fırsatı bulunuyor." şeklinde konuştu.

Hurmaların yerel pazarlarda ya taze meyve ya da kuru meyve olarak satışa sunulduğunu kaydeden Ebu Avde, ayrıca hurmaların bir kısmının da kış aylarında sezon bitiminden sonra piyasaya sunulmak üzere buzdolaplarında saklandığını aktardı.

Hurmaların aynı zamanda hamur işlerinde veya reçel üretiminde de imalat malzemesi olarak kullanıldığını kaydeden Ebu Avde, Gazze Şeridi'ndeki ana tarım mevsimlerinden biri olan hurma hasat süreci ve imalat sanayisinde çok sayıda çiftçi ve işçinin çalıştığını sözlerine ekledi.