BAE Büyükelçiliği, Hatay'da depremzede çocuklara bayramlık hediye dağıttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Hatay'da depremzede çocuklara Deniz Feneri Derneği aracılığıyla bayramlık hediye ve kıyafet dağıttı. Büyükelçilik, ramazanda depremzedelere hurma ve yemek kolisi dağıtımıyla başlattığı 'Sizi Unutmayacağız' kampanyasına Kurban Bayramı'nda da devam etti. Yardımlar Yeşil Sazlık Eğitim Yerleşkesi'nde sahiplerine ulaştırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara Deniz Feneri Derneği aracılığıyla bayramlık hediye ve kıyafet dağıttı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Büyükelçilik, ramazanda depremzedelere hurma ve yemek kolisi dağıtımıyla başlattığı "Sizi Unutmayacağız" kampanyasına Kurban Bayramı'nda da devam etti. Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Hatay'da depremzede çocuklara bayramlık hediye ve kıyafet dağıtıldı.

Büyükelçilikten yapılan bilgilendirmede de depremden etkilenen Serinyol Mahallesi'nden 500 çocuğa bayramlık verildiği, yardımların Yeşil Sazlık Eğitim Yerleşkesi'nde sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Yerleşkede ilkokuldan 12. sınıfa kadar sınıfların oluşturulduğu ve gönüllü şekilde öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedilerek, kadınlar için de hijyen odalarının kurulduğu belirtildi.