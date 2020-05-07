Zenginden alıp fakire dağıttı

Adana'da zengin ile fakir arasında köprü kuran bir mahalle muhtarı, topladığı yardımlarla 532 aileye gıda kolisi dağıttıMerkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, bu yıl Ramazan ayında yeni tip korona virüsten dolayı dar gelirli vatandaşların yardıma her...

Adana'da zengin ile fakir arasında köprü kuran bir mahalle muhtarı, topladığı yardımlarla 532 aileye gıda kolisi dağıttı

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, bu yıl Ramazan ayında yeni tip korona virüsten dolayı dar gelirli vatandaşların yardıma her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünerek "zenginden al fakire ver" adıyla yardım kampanyası başlattı. Güngör, kampanya sayesinde zenginlerden gelen yardımları toplayıp içerisinde bir ailenin bir aylık mutfak ihtiyacını giderecek gıda ürünlerinden 532 koli oluşturdu. Güngör, daha sonra da mahalledeki en muhtaç olanları belirleyip gıda kolilerini dağıttı. Güngör muhtarlıkta dağıttığı kolilerin yanında vatandaşlara maske de verdi.

Muhtar Güngör, zengin ile fakir arasında bir köprü kurduğunu ifade ederek, "Geçen yıl Ramazan ayında yaklaşık 200 koli dağıtmıştık. Ancak bu yıl virüs nedeniyle ihtiyacı olan aile sayısını 532 olarak tespit edip bu kadar koli dağıttık. Biz zenginden alıp fakire verdik. Burada bir nevi zengin ile fakir arasında köprü olduk" dedi.

Kolileri alan vatandaşlar da her muhtarın aynı şeyi yaparak vatandaşlarının yanında olması gerektiğini, Güngör muhtarın örnek bir davranışta bulunarak vatandaşların zor zamanında yanında olduğunu söylediler. - ADANA

Kaynak: İHA