Üye Girişi
Haberler

28 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Güncelleme:

Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Şubat Çarşamba Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Şubat Çarşamba Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…

Adana elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Şubat Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

SÜMER, NURSULTAN NAZARBAYEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NAMIK KEMAL, 65084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLOBA, 46041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYIŞLI, ŞEHİT HAYDAR GÖZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARIHAMZALI, TURHAN CEMAL BERİKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2024 23:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

Adana Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

28 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 28 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Şubat ÇANAKKALE'de Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 28 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İYİ Parti Tunceli adayı kim? 2024 İYİ Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Trabzon adayı kim? 2024 İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kars adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tokat adayı kim? 2024 İYİ Parti Tokat Belediye Başkan adayı Şeref Menteşekimdir? Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karabük adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tekirdağ adayı kim? 2024 İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Atasever kimdir? Saadet Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Eskişehir adayı belli oldu mu?
title