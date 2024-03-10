Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.