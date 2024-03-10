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Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurova Adana Olay Güvenlik Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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