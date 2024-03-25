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Çukurova Üniversitesi, Adana'da üretilen tavşanları endüstriyel üretime kazandırıyor

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Adana'da üretilen tavşanlar Türkiye'de ilk kez Çukurova Üniversitesi tarafından tabaklama çalışması yapılarak endüstriyel üretime kazandırılacak.

Çukurova Üniversitesinden gelen akademisyenler tarafından Türkiye'de ilk kez denenen taşan derisi tabaklama çalışması başarıyla sonuçlandı. Doğa'daki tavşanların korunması ve endüstriyel üretim ile ihracat hedeflenen çalışmada tavşan derisinin kürkü ekonomiye kazandırılırken protein değeri yüksek olması ve yabancıların turizm bölgelerinde tercih ettiği tavşan eti üretiminin bölge de üretilen tavşanlar ile karşılanacak.

Tavşan üretimi yapan Kasım Mesutoğlu, "İmamoğlu ilçemizde 4 bin, Türkiye geneli 8 bin anaç tavşan üretimi yapmaktayız. Çukurova Üniversitesinden profesör hocalarımız geldi. Burada tabaklama ARGE çalışmasını yaptı. Başarılı sonuçlar alındı. Artık tavşan derisi ile endüstriyel çalışma başlamış oldu. Tavşan derisini ülkemize kazandırarak tavşanda sıfır atık ile üretimi ekonomiye kazandırmış olacağız. Doğada ki tavşanların av sureti ile neslinin tehlike altına girmemesi doğadaki yaşamı korumak adına endüstriyel üretim ile tavşan eti ve ürünlerini ekonomiye kazandırmış olacağız. Öncelikle yeni Zelanda ırkı, Haykol, Himalaya, Çinçila, Alman kelebeği melezleri, Kızıl Zelanda ve Mavi Viyana tavşan ırkları bu sektörde çok değerli. Himalaya ve Çinçila deri sektöründe çok değerli olduğu için tabaklama açısından önemli" diye konuştu.

Derileri ihracat için önemli ve bu ARGE çalışmasının başarılı olmasının önemli olduğunu belirten Mesutoğlu, "Ülkemizde eti pek bilinmiyor ama özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden yoğun talep alıyoruz. Şuan ülkemizden bu büyüklükte bir üretim yok ama yurt içi piyasada özellikle turizm bölgelerinde alakart restoranlar da yoğun talep görmekte. Kürkü en değerli olan Çinçil'a tavşanı ülkemiz ekonomisi içinde çok önemli bu tabaklama çalışması yapıldı ve bunu ülkemizde üretime geçirerek ekonomiye kazandıracağız. Tavşanlarımız 3-4 kilo ağırlığında 7 kiloya kadar çıkabiliyor. Etinin kilosu 400 liradan satılıyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Adana İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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