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Çukurova Basketbol Mersin, Emlak Konut'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, Emlak Konut'u 93-80 yendi. Maçın sonucunda Çukurova Basketbol Mersin galibiyete ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

ÇBK Mersin : Williams 13, Mabrey 21, Araujo 10, Derin Yaya 9, Copper 24, Asena Yalçın, Melis Gülcan 4, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 2, Meltem Avcı

Emlak Konut: Fitzgerald 2, Sehernaz Çidal 17, Smith 16, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 9, Gizem Mürüvet Uca 4,  Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 18, Jakobsone 5

1. Periyot: 25-13 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 46-31 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 76-49 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çukurova Basketbol Mersin Spor Güncel Haberler

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