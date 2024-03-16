Çukurova Basketbol Mersin, Emlak Konut'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, Emlak Konut'u 93-80 yendi. Maçın sonucunda Çukurova Basketbol Mersin galibiyete ulaştı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
ÇBK Mersin : Williams 13, Mabrey 21, Araujo 10, Derin Yaya 9, Copper 24, Asena Yalçın, Melis Gülcan 4, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 2, Meltem Avcı
Emlak Konut: Fitzgerald 2, Sehernaz Çidal 17, Smith 16, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 9, Gizem Mürüvet Uca 4, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 18, Jakobsone 5
1. Periyot: 25-13 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 46-31 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 76-49 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN