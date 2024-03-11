DEVA Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çukurova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Çukurova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çukurova Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER FARUK TALAŞ KİMDİR?

Ömer Faruk Talaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çukurova belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇUKUROVA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çukurova adayı belli oldu. DEVA Partisi Çukurova Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Talaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.