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Adana'da Otomobilin Otobüs Durağına Çarpması Sonucu 7 Kişi Yaralandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Uğur A. idaresindeki 01 AHS 142 plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Uğur A. ile durakta bekleyen Metin C, Osman K, Hüseyin K, Aysel K, Nursever K. ve Çınar K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Osman K. ve Metin C'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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