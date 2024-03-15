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ÇBK Mersin, Emlak Konut karşısında galibiyet hedefliyor

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Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Emlak Konut ile yapacağı karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. FIBA Kadınlar Euroleague'de Final Four'a kalan ÇBK Mersin, ligde de başarısını sürdürmek istiyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Emlak Konut ile yapacağı karşılaşmada galibiyeti hedefliyor.

FIBA Kadınlar Euroleague'de Final Four'a kalan ÇBK Mersin, yakaladığı başarıyı ligde de sürdürmek istiyor. Geçen hafta deplasmanda karşılaştığı OMG Ormanspor'u 93-79 yenen ÇBK Mersin, ligin 29. hafta mücadelesinde yarın sahasında Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.

ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, ligin devam ettiğini belirterek, sahaya her zaman galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyledi. Yarın yapacakları karşılaşmada Emlak Konut karşısında da kazanarak yollarına devam etmek istediklerini dile getiren Ünlü, "Hazırlıklarımızı tamamladık, maç saatini bekliyoruz. Bu maçta da hedefimiz galibiyet" dedi.

Normal sezonda son iki maça çıkacaklarını hatırlatan Ender Ünlü, Emlak Konut maçının ardından 20 Mart Çarşamba günü de Galatasaray'ı ağırlayacaklarını kaydetti.

Takımın en önemli itici gücünün taraftarlar olduğuna işaret eden Ünlü, sporseverleri Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacakları mücadelede tribünlerdeki yerlerini almaya davet etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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