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Çukurova Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-2 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Beşiktaş Ayos'u 3-2 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Ramazan Demiröz, Halit Cerid

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)

Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Canzian, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Plak, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 25-21, 15-11

Süre: 135 dakika (27, 29, 30, 30, 19)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Beşiktaş Ayos'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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