Adana'da hırsızlık yaparken hayatını kaybetti

Adana'da hasarlı binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtıp aşağı inerken düşerek hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da hasarlı binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtıp aşağı inerken düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Can K. depremde ağır hasar gören Özge Apartmanı'na hırsızlık için girdi. Uğur Can K., apartmanın 8. katındaki bir evden hırsızlık yaptıktan sonra aşağı çarşaf sarkıtıp inmek istedi. Hırsız, bu sırada yere düşerek hayatını kaybetti. Uğur Can K.'nin düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Uğur Can K., olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Öte yandan, ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.