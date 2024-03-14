Çukurova'da Tarımda Modernizasyon Şart

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için modernizasyon şart olduğunu kaydederek, " Çukurova'da çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerekiyor" dedi.

Geleneksel sulama yöntemlerinin yoğun olarak kullanılmasının ve vahşi sulama alışkanlıklarının devam etmesinin, verimlilik ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda tehdit oluşturduğunu söyleyen Mehmet Akın Doğan, "Teknoloji ile verimsiz topraklarında üretim yapan ülkeler mevcut. İklimi ve verimli toprakları sayesinde 365 gün ekim ve hasat yapılan Çukurova'da ise halen vahşi sulama yöntemleri kullanılıyor. Tarım sektörü, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kilit bir role sahip. Bu rol içerisinde Çukurova önemli bir yerdedir. Verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tarım uygulamalarında modernizasyon şart. Çukurova'da çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerekmektedir. Çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması, tarım sektörünün modernizasyonunu hızlandırarak hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

Doğan, Çukurova'nın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek için atılacak adımların bölgenin ve ülkenin tarımsal kalkınmasına büyük katkı sağlayacağının altınız çizerek, "Çiftçilerin modern sulama sistemlerine geçişini engelleyen en önemli konu maliyetlerdir. Bu nedenle, ÇKS kayıtlarındaki araziler için şartsız, faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanarak çiftçilere ekonomik destek sunulmalıdır. Bu destekler aracılığıyla çiftçiler, modern sulama sistemlerini kurmak ve işletmek için gerekli finansmana erişebileceklerdir. Çiftçilerimizin modern sulama sistemlerine geçişini teşvik etmek ve bu sistemleri kullanmalarını desteklemek, sürdürülebilir tarım için de çok önemlidir. Çukurova'nın tarımsal potansiyelini korumak ve bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlamak adına yetkililerden, destekler için adım atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA