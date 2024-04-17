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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 6. Kez Şampiyon

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final maçında Çukurova Basketbol'u 80-56 yenerek üst üste 6. kez şampiyon oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final maçında Fenerbahçe deplasmanda Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 80-56 yenerek seride 3-0 öne geçti ve üst üste 6. kez şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, toplamda da 18. şampiyonluğuna ulaştı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Orkun Yurttaş

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 9, Kiss 2, Mabrey 12, Copper 22, Derin Yaya 2, Sinam Ataş 3, Meltem Avcı

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Fenerbahçe: Howard 18, Alperi Onar 9, Meesseman 12, Collier 16, Mcbride 6, Sevgi Uzun 17, Tilbe Taşyürek 2, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 17-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 30-38 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 42-62 (Fenerbahçe lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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