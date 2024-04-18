Mehmet Emin Karamehmet kimdir? Mehmet Emin Karamehmet kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. Mehmet Emin Karamehmet 2002 yılında Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketi Genel Enerji'yi kurmuştur. Mehmet Emin Karamehmet kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR?

Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944 yılında Tarsus Mersin'de doğdu. Çukurova Holding'in sahibi, iş adamı. Forbes Dergisinin 2010 yılında açıkladığı Dünyanın en zenginleri sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş adamı olmuştur. 2011'de ise bu sıralamada en zengin 10. Türk iş adamı 2012 de açıklanan sıralamada ise en zengin 16. iş adamı olmuştur. 2011 yılında dünyanın en zengin 268. kişisi seçilmiş Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Mehmet Emin Karamehmet, liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Koleji'nde tamamladı. 1994 yılında Murat Vargı adlı bir tekstilci ile Turkcell'i kurarak Türkiye'de GSM operatörünün sahibi oldu. Feride Karamehmet ile evli ve Nazlı Karamehmet adında bir çocuk babasıdır.

Yönetim kurulu başkanı ve sahibi olduğu Çukurova Holding, endüstri, inşaat, iletişim ve bilgi teknolojileri, medya, taşımacılık ve hizmet, finansal hizmetler, enerji gibi sektörlerde faaliyet göstermiştir. Yine Mehmet Emin Karamehmet'in başkanlığını yaptığı dönemde (1969-1970) Mersin İdmanyurdu birinci ligi dördüncü sırada tamamladı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'i yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönem içerisinde Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin olarak zimmet suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına mahkûm etti. Ayrıca Mehmet Emin Karamehmet'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Mehmet Emin Karamehmet Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketi Genel Energy'yi kurmuştur. Daha sonra şirketin %50'si Nathaniel Philip Rothschild'in kurduğu Vallares yatırım şirketi tarafından satın alınmıştır. Bu birleşme neticesinde 4 milyar dolar değerinde bir şirket ortaya çıkmıştır. Rothschild Genel Enerji'nin kendisi sayesinde kurşun geçirmez olduğunu ifade etmektedir.

Sahibi olduğu kuruluşlar

