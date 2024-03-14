Mustafa Geldi kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Çukurova Belediye Başkan adayı Mustafa Geldi kaç yaşında, nereli?
MustafaGeldi kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Çukurova Belediye Başkan adayı Mustafa Geldi kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Çukurova Belediye Başkan adayı olan Mustafa Geldi hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Geldi'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Geldi kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Çukurova Belediye Başkan adayı Mustafa Geldi kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MUSTAFA GELDİ KİMDİR?
Mustafa Geldi, Yeniden Refah Partisi Adana- Çukurova Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Çukurova Belediye Başkan adayı Mustafa Geldi iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.