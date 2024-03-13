ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı hedefliyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci kez Dörtlü Final'e kalan Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, sahasında düzenlenecek organizasyonda kupayı hedefliyor.

ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in Mersin'de oynanması için FIBA'ya yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi. Bu organizasyonu 3 yıldır istediklerini belirten Ünlü, "Bu sefer gerek sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz maç organizasyonları, gerekse FIBA için hazırladığımız sunumla çok istediğimizi belirttik. Şehrimiz bu tür organizasyonları kaldırabilecek her türlü potansiyele sahip. Bunu en iyi şekilde anlattık. Çok istediğimiz bu organizasyona Mersin olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi.

Organizasyon 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek

Servet Tazegül Spor Salonu'nda 12-14 Nisan arasında gerçekleştirilecek organizasyonda 4 takımın mücadele edeceğini ifade eden Ender Ünlü, "12 Nisan'daki yarı finalde, geçen yıl finalde karşılaştığımız Fenerbahçe Alagöz Holding ile mücadele edeceğiz. Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag da Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımıyla karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları ise 14 Nisan'da oynanacak" diye konuştu.

"Bu sefer kupayı hedefliyoruz"

İkinci kez katılacakları organizasyonda bu sefer kupayı hedeflediklerini dile getiren ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ünlü, "Yeni bir kulüp olmamıza rağmen basketbolda önemli işlere imza attık. Geçen yıl olduğu gibi yine final oynamak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bu organizasyonda en büyük kozlarımızdan biri tribünlerde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız olacak. Taraftarımızın desteğiyle ev sahibi olmanın avantajını en iyi şekilde kullanarak kupayı müzemize kazandıracağız" şeklinde konuştu. - MERSİN