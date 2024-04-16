Adana'da lüks otomobil otobüs durağına çarptı: 2'si ağır 7 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Uğur A. 01 AHS 142 plakalı BMW marka otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Osman K. ve Metin C.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ise dehşeti ortaya koydu. - ADANA