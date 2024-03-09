Avrupa Birliği tarafından fonlanan SEECO projesi Adana ve Mersin'de tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SEECO projesinin, Adana ve Mersin'de Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen Kuluçka ve Hızlandırma Destek Programları, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

SEECO Proje Yöneticisi Hande Kara açılış konuşmasında, projenin uygulama bölgesindeki amaç ve hedeflerine değinerek, proje ilgili detaylı bilgi verdi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ise ajansın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerine değinerek, projenin önemine dikkat çekti.

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, üretim amaçlı, iş geliştirici, ekonomiye katkısı olan bu projelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Çukurova Kalkınma Ajansı Uzmanı ve SEECO Projesi odak kişisi Esma Karabıyık, projenin genel yapısı ile ilgili bilgi verdi. Projenin Adana ve Mersin sorumlu Topluluk Uygulama Ortağı Takım Lideri Aytekin Ağır Adana ve Mersin'de uygulanan proje faaliyetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Mikado Danışmanlık Toplumsal Yatırım Programları Koordinatörü Bilge Derdiyok, Kale Grubu Sosyal Girişimcilik Programları Yöneticisi Okan Pala sosyal girişimcilik alanında tecrübelerini paylaştılar. Toplantı, proje çerçevesinde Adana ve Mersin'de desteklenen geçim kaynağı tesislerinin tanıtımı ile sona erdi.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan SEECO Projesi, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülüyor.

11 şehirde uygulanan proje, girişimciliği destekleyerek Türkiye'nin hedef bölgelerinde misafir ve ev sahibi toplumda kadınların ve gençlerin geçim durumlarını iyileştirmeyi ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde, Çukurova Bölgesi'nde yeni kurulacak ve en az bir yıldır aktif işletmelere yönelik kuluçka ve hızlandırma programları uygulanacak, girişimcilere yaklaşık 3 milyon Euro hibe desteği sağlanacak.

Şimdiye kadar Adana ve Mersin'de çok sayıda proje tanıtım ve bilgilendirme ziyaretleri, halkla istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bu çerçevede 380 kadın ve 76 genç olmak üzere toplam 456 kişiye ulaşıldı.

Proje ile Adana'da bir adet ve Mersin'de iki adet geçim kaynağı tesisi desteklendi. Çukurova bölgesinde girişimcilik merkezleri, atölyeler, ortak çalışma alanları ve çocuk dostu alanlar gibi yeni geçim kaynağı tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.seeco.gov.tr ve www.cka.org.tr üzerinden veya projenin sosyal medya hesapları aracılığı ile ulaşılabilir. - ADANA