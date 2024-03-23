Çukurova Basketbol, Play-Off maçlarını Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Play-Off maçlarını Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak.

Mersin'de 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final (Final Four) müsabakaları nedeniyle Servet Tazegül Spor Salonu'nda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar tamamlanana kadar ÇBK Mersin, mücadelesini Edip Buran Spor Salonu'nda sürdürecek.

ÇBK Mersin'in ilk rakibi OGM Ormanspor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ilk maçında bugün OGM Ormanspor'a konuk olacak ÇBK Mersin, serideki ikinci maçını ise 25 Mart Pazartesi günü Edip Buran Spor Salonu'nda yapacak.

Seride eşitlik durumunda ise 3. maç 27 Mart Çarşamba Günü Ankara'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. - MERSİN