YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi...
YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.
10.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:52
YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA