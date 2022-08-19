Bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu Güncel Haberler Kaçırıldığı ileri sürülen kadının bulunma anı Polis ekipleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisi Ambulans Denizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu Ayrıldığı erkek arkadaşının dikkatini çekmek amacıyla kendisine kaçırılmış süsü verdiğini... Kaçırıldığı ileri sürülen kadının bulunma anı Polis ekipleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisi Ambulans Denizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu Ayrıldığı erkek arkadaşının dikkatini çekmek amacıyla kendisine kaçırılmış süsü verdiğini söyleyen İran uyruklu kadın hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldı DENİZLİ - Denizli'de ormanlık alanda elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan İran uyruklu kadın, ayrıldığı erkek arkadaşının dikkatini çekmek amacıyla kendisine kaçırılmış süsü verdiğini ileri sürdü. Alınan bilgiye göre, İran uyruklu P.P. (31), 3 kişi tarafından Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçırıldığını öne sürerek telefon mesajıyla arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izi bulunan kadın, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Taburcu edildikten sonra karakolda polislerce ifadesi alınan P.P, ayrıldığı erkek arkadaşının ilgisini çekmek için kendisine kaçırılmış süsü verdiğini iddia etti. "Suç uydurmak" suçundan hakkında işlem başlatılan kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Pamukkale Üniversitesi Denizli Güncel Haberler

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