Bölgesel Triatlon Ligi 5. Bölge Final Müsabakaları tamamlandı

Antalya, Muğla, Isparta, Burdur ve Denizli'den yaklaşık 150 sporcunun katıldığı Triatlon Bölgesel Finali 5. Bölge Yarışı Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Pamukkale Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi ev sahipliğinde 24 Eylül tarihinde yapılan yüzme ve koşu etaplarında derece elde eden sporcu ve takımlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Beş ilden 152 sporcunun mücadelede derece elde eden takım ve sporculara ödülleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın, Triatlon Federasyon Başkanı ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Bayram Yalçınkaya, Spor Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın İlhan, Gençlik Spor İl Müdürü Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi. - DENİZLİ