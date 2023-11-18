Denizli'de Çameli Kepir Cevizi Tanıtıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçeye özgü 'Çameli Kepir' cevizini, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Ulusal Ceviz Sempozyumunda tanıttı.

Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel 4. Ulusal Ceviz Sempozyumu" konunun uzmanları ve sektör temsilcilerinin geniş bir katılımıyla gerçekleştirildi. Çameli İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz ve Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer de Çameli ilçesinin ünlü lezzeti "Çameli Kepir" cevizini daha iyi tanıtmak ve ceviz üretiminde önemli bir yeri olan ilçeyi temsil etmek için sempozyuma katıldı.

Çameli'nin tarımsal potansiyeli hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Tarımsal anlamda baktığımızda ilçemizde en önemli üretim kalemlerinden biri de ceviz üretimidir. Bu yıl yaklaşık 200 milyon TL değerinde yaklaşık 2 bin tonun üzerinde ceviz üretimimiz oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilçemizde hayata geçirilen 'Ceviz Üretim Alanları Geliştirme' projesi çerçevesinde fidan dağıtımları yaptık. İlçemizde ceviz üretimini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel 4. Ulusal Ceviz Sempozyumu programına bizimle birlikte katılım sağlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar'a, bizleri düzenlenen sempozyuma davet eden PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar'a, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz'e ve programda emeği geçen akademisyen arkadaşlara verdikleri değerli bilgiler ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Arslan ve Çameli heyeti, daha sonra ceviz üreticileriyle birlikte sempozyumun ikinci bölümünde düzenlenen bilinçli ve verimli ceviz üretimi için verilen eğitime katıldı. Yörenin lezzetiyle damaklarda hoş bir tat bırakan Çameli Kepir cevizini de konu alan ve özellikle Çameli Kepir cevizinin ayrı bir ilgi ve alakaya gördüğü eğitimde, katılımcılara ceviz fidanı dikimi, ceviz ağacının bakımı ve ceviz ağacı türleri ile ilgili bilgi verildi. - DENİZLİ