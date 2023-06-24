Güvenlik görevlisi ve ulaşım şefi, oğullarına destek olmak için girdikleri sınavla üniversiteyi kazandılar

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde çalışan Murat Yürek ve Önder Yaşa, 2 yıl önce oğullarına destek olmak amacıyla girdikleri sınavla üniversiteyi kazandı. Yürek Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nden, Yaşa ise Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İkisi de aynı üniversitede hem çalışıp hem de okudular.

Pamukkale Üniversitesi'nde 1997 yılında güvenlik görevlisi olarak işe başlayan 2 çocuk babası Murat Yürek, 2 yıl önce oğluna destek olmak amacıyla üniversite sınavına girdi. Murat Yürek, çalıştığı üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nü Oğlu Berker Tuğra Yürek ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazandı. Aynı üniversitede hem çalışıp hem de okuyan Murat Yürek, bölümünden 2'ncilikle mezun oldu. Yürek, düzenlenen törende diplomasını alıp, kepini havaya fırlattı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Ulaşım Hizmetleri Şefi olarak çalışan Önder Yaşa da 2 yıl önce oğluyla birlikte üniversite sınavına girdi. Oğlu sınavı kazanamayan Yaşa aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'ne yerleşti. Yaşa, bu yıl bölümünü tamamlayıp, mezun olmanın sevincini yaşadı. Önder Yaşa, üniversite hastanesinde görevine devam edeceğini söyleyerek, "23 yıl önce Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Daha sonra Ulaşım Hizmetleri şefi oldum. 2 yıl önce oğluma destek olmak amacıyla üniversite sınavına girdim. Ben kazandım ancak oğlum kazanamadı. Bu yıl yerleştiğim bölümden mezun oldum. Oğlum beni tebrik etti. Hedefim okumanın yaşının olmadığını göstermekti. Mezun olmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.