PAÜ'de antrenörlere yönelik eğitim yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi'nde Triatlon 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Uygulama Eğitim Kursu düzenlendi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) iş birliği ile PAÜ Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi'nde Triatlon 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Uygulama Eğitim Kursu düzenlendi. 4-8 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen eğitimlere 25 antrenör adayı katılırken, uygulama eğitimi için Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, Celal Bayar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erkan Günay, Ege Üniversitesi'nden Hakan Arslan ve Tiratlon Federasyonu'ndan Bayezid Bozacıoğlu eğitim için verilen derslerde görev aldı. - DENİZLİ