Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 'Cumhuriyetin 100. Yılında Beden Eğitimi ve Spor' Konferansı Düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Cumhuriyetin 100. yılında beden eğitimi ve sporu anlamak ve kutlamak adına bir konferans düzenledi. Konferansa spor bilimleri alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan katıldı ve Türkiye'nin spor tarihindeki önemli dönemlere vurgu yaparak, beden eğitimi ve sporun Cumhuriyetin 100 yıllık serüvenindeki rolünü ele aldı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (PAÜ SBF), 'Cumhuriyetin 100. Yılında Beden Eğitimi ve Spor' adlı konferansa ev sahipliği yaptı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (PAÜ SBF), Cumhuriyetin 100. yılında beden eğitimi ve sporu anlamak ve de kutlamak adına düzenlediği konferans kapsamında, spor bilimleri alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan'ı ağırladı.

Prof. Dr. Gökçe Erturan'ın moderatörlüğünde, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın'ın açış konuşmalarıyla başlayan konferans, Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan'ın sunumuyla devam etti.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Beden Eğitimi ve Spor" başlıklı konferans fakülte öğrencilerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşirken, Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan, Türkiye'nin spor tarihindeki önemli dönemlere vurgu yaparak, Cumhuriyetin 100 yıllık serüveninde beden eğitimi ve sporun oynadığı rolü detaylı bir şekilde ele aldı. Katılımcılara sporun toplumsal ve kültürel etkilerini gözler önüne seren Prof. Dr. Demirhan, interaktif bir sunumla dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak sunumunu tamamladı. - DENİZLİ