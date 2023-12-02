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PAÜ Spor Salonu, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi paydaşlığında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda 'Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası' Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şehit...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi paydaşlığında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda ' Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası' Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın'ın açılış programına katıldığı yüzme şampiyonasında yaklaşık altı yüz sporcu üç gün boyunca (1-3 Aralık 2023) farklı stillerde düzenlenen müsabakalarda yarışacak. Müsabakaların açılış programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ve zeybek gösterisi ile devam etti. Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman programın açılış konuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından yapılan ilk müsabakaların derece alan sporcularına madalyaları takdim edildi.

12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Yüzme Türkiye Finali 4x50m kazananları kız yarışmacılarda; 4'üncü olan takım Galatasaray Spor Kulübü'ne ödüllerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, 3'üncü olan takım Uludağ Olimpik Spor Kulübü'ne ödüllerini Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, 2'inci olan takım Enka Spor Kulübü'ne ödülünü Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 1'inci olan takım İBB Spor Kulübü'ne ödülünü Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın takdim etti. Erkek yarışmacılarda ise; 4'üncü olan takım Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne ödülü PAÜ Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ayşegül Yapıcı, 3'üncü olan takım Enka spor Kulübü'ne ödülü Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Gökbulut, 2'inci olan takım Galatasaray Spor Kulübü'ne ödülü GSB İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu, 1'inci olan takım Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ödülünü Denizli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Cansever takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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