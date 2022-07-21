Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2) RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIDenizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Ergen'in cenazesi ailesini yaşadığı Kırlan Mahallesi'ne getirildi. Ergen için Kırlan Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergen'in babası Hüseyin Ergen ile yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de katıldı. Kılınan namazın ardından Ergen'in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.