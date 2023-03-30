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DENİZLİ'DE ALMAN TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Güncel Haberler

Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 22'si turist 23 yaralı (2)Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile tur midibüsünün çarpıştığı kazada, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alman vatandaşı Dorothea Hellene Keller (83) de doktorların...

Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 22'si turist 23 yaralı (2)

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile tur midibüsünün çarpıştığı kazada, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alman vatandaşı Dorothea Hellene Keller (83) de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan, turistlerin Buldan ilçesini gezdikten sonra, kaldıkları Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki otellerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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