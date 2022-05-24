42'NCİ ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU BAŞLADI - Haberler

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 42'nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı. Sempozyuma katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kazı alanlarının ören yerlerine dönüşmesiyle tarih ve arkeoloji zengini yerler yapmanın yanında turizme de katkı sağlıyoruz. Buraları hızla ülkemizin çok önemli merkezleri haline getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz? dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 42'nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, kazı heyeti başkanları ve akademisyenler katıldı.

'TÜRKİYE KAZILARDA SON YILLARDA ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDETTİ'

Sempozyumda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 42'ncisi yapılan sempozyumun, dünyanın en önemli arkeoloji potansiyeline sahip ülkelerin başında gelen Türkiye için çok önemli bir bilimsel çalışma olduğunu belirtti. Alpaslan, Belki dünyadaki en önemli çalıştaylardan bir tanesi. Biz bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla bunu dünyaya duyurmak adına çalışmalar yapıp, bu bilimsel sonuçları tüm dünya ve akademiyle paylaşacağız. Türkiye kazılarda son yıllarda çok önemli bir aşama kaydetti. Kazılarımız bir şenlik yerine bilimsel çalışmaların yaşandığı merkeze dönüştü. Kazı alanlarının ören yerlerine dönüşmesiyle tarih ve arkeoloji zengini yerler yapmanın yanında turizme de katkı sağlıyoruz. Buraları hızla ülkemizin çok önemli merkezleri haline getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz? diye konuştu.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise 2021 yılında Türkiye'de 146 Türk kazısı ile 29 yabancı kazının gerçekleştirildiğini, geçen yıl toplam 670 arkeolojik çalışmanın yapıldığını söyledi. Yazgı, Pandemi koşullarının olumsuzluklarına rağmen 2019 yılından itibaren kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdürülmesine gayret edildi. 2002 yılında müze sayısı 183 iken, 2022 yılı mayıs ayı itibariyle 210'a yükseldi. Son 20 yılda 163 müze onarımı ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik? dedi.

SEMPOZYUM 5 GÜN SÜRECEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da 19 antik kenti ve birçok güzelliği bulunan Denizli'de önemli bir sempozyumu gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ayla Erol'un başkanlığında başlayan ilk oturumda Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, '2021 yılı Laodikya Kazı ve Restorasyon Çalışmaları', Prof. Dr. Necmi Karul ise 'Göbeklitepe ve Karahantepe Kazı Çalışmaları' konulu sunum yaptı. Bugün başlayan sempozyum 5 gün sürecek. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel