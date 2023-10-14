PAÜ, Sektör Kampüste Programına Katıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan Sektör Kampüste İş Birliği protokolü ile PAÜ Sektör Kampüste Programının paydaşı oldu. PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde teknoloji ekosisteminin birikimlerinin öğrenciler ile buluşturulması hedefleniyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan Sektör Kampüste İş Birliği protokolü ile PAÜ Sektör Kampüste Programının paydaşı oldu.

Geçtiğimiz dönem başlatılan ve ilk etapta ülkemizden toplam 20 üniversitenin seçildiği 'Sektör Kampüste' programında, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde teknoloji ekosisteminin birikimlerinin öğrenciler ile buluşturulması hedeflenmişti. Pamukkale Üniversitesi'nin paydaş olarak yer aldığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Akademisi ile ortak yürütülen 'Sektör Kampüste' programına ilgi her geçen gün artıyor. Sektör Kampüste İş Birliği Protokolü kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik, Endüstri ve Makine Mühendisliği bölümlerinde MTH kodu ile toplam 6 ders açılmıştır. Sektör Kampüste programı ile öğrenciler için Ford Otosan, Architect, MEXT, Grupas, Koleksiyon gibi öncü firmalardaki eğitmenler tarafından ders verilmesi, staj, kariyer ve istihdam olanağı sağlanması, firmalar için ise insan kaynağını doğrudan yetiştirebilmesi ve istihdam edebilmesi için bir yol sunulması hedeflendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile Sektör Kampüste Programı'nın paydaşı üniversitelerden biri olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sektörün duayen kuruluşlarının uzmanları tarafından sektör tecrübelerinin doğrudan öğrencilerimize aktarılması öğrencilerimiz açısından büyük bir fırsat olacak. Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında yürütülecek, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini temel alan bu program ile öğrencilerimize ülkemizin öncü firmalarına ulaşabilme ve firma profesyonellerinden ders alabilme imkanı sunuluyor. Öğrencilerimiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminden itibaren müfredatımıza eklenen Sektör Kampüste Programı kapsamındaki dersleri alabilirler, detaylar ve güncellemeler hakkında fakültelerinden, bölümlerinden ve danışmanlarından bilgi edinebilirler. Programın öğrencilerimiz ve firmalarımız açısından verimli geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ