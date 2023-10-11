Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Engelli Masa Tenisi Afrika Şampiyonası'nda Ülkemizi Temsil Etti

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Baskan, Engelli Masa Tenisi Afrika Şampiyonası'na uluslararası klasifikatör unvanıyla Pamukkale Üniversitesi'ni temsil etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Baskan Engelli Masa Tenisi Afrika Şampiyonası'na uluslararası klasifikatör unvanıyla davet edilerek ülkemizi ve PAÜ'yü temsil etti. Şampiyonada PAÜ'yü temsil eden Doç. Dr. Baskan, "Farklı engel gruplarındaki sporcuların adil bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla sporcuların tıbbi ve fonksiyonel değerlendirilmelerinin yapılması oldukça önemlidir. Bu nedenle klasifikatörlük engelli sporunda çok hassas bir konumda ve uluslararası boyutta sayıları oldukça az. Ülkemizi ve Üniversitemi bu ve bunun gibi platformda temsil etmek benim için çok büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Emre Baskan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı Fizyoterapisti, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu, Uluslararası Klasifikatörü ve Uluslararası Masa Tenisi Birliği Komisyon Üyesi olarak uzun yıllardır çalışmalarına devam ediyor. - DENİZLİ