PAÜ'de 'Kudüs'ün Önemi ve Filistin Gerçeği' Konferansı Düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından düzenlenen ' Kudüs'ün Önemi ve Filistin Gerçeği' adlı etkinliğin konuk konuşmacısı PAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Aydınlı oldu.

Açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın'ın gerçekleştirdiği programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Söze başlamadan önce Sayın Rektörümüz Ahmet Kutluhan size selamlarını iletiyorum. Kendisinin bu toplantıya özellikle katılmak istiyordu fakat işi dolayısı ile Ankara'da bulunduğundan kendisi bu programa katılamadı. Sizlere çok selamlarımı ileterek, bu toplantımızı güzel bir şekilde neticelenmesi iletti. Kudüs'ten bahsedeceğiz. Kudüs'ü belki de orada yaşayanlardan sonra en iyi anlayacak olan millet belki de biziz. Bir Gazze'de yaşayanlar bir Filistin'de yaşananlar sonrasında da belki biz biliriz. Çünkü bizim orada hatıralarımız var bizim orada sevinçlerimiz var, acılarımız var, değerlerimiz var, eserlerimiz var, tarihimiz var ve bugün hepimizin gözü önünde sadece Gazzeliler ölmüyor oradaki eserlerimiz ölüyor, öldürülüyor, tarihi yapılarımız katlediliyor. Oradaki geçmişten bize miras kalan sevinçlerimiz hüzünlerimiz her şey o bombaların altında yok ediliyor. Dolayısıyla bugün buraya gelip sınav öncesinde vakit ayırıp gelen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün burada farkındalık oluşturacağız. Oradaki zulme ve katliama engel olamıyoruz ama en azından rahatsızlığımızı belli edeceğiz. Bu şekilde biriken sesler küçük küçük denerek gün gelecek önüne geçilemez bir nehire önüne geçilemez bir akıntıya sebep olacak ve bu maalesef yaşadığımız şeyleri ancak böyle ortadan kaldırabiliriz."

PAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Aydınlı da 'Kudüs'ün Önemi ve Filistin Gerçeği' başlıklı konuşmasında, "Bugün Kudüs'ü konuşalım ve neler yaşanıyor bunlar üzerinde duralım dedim. Bugüne kadar yaptığımız her konferansta dile getirdiğimiz bir konu ama gücümüz yettikçe, 3 konu üzerinde ve en öz şekilde bahsetmeye çalışacağım. Önce ne oluyor neden binlerce yıldır burada kan gözyaşı ve büyük katliamlar yaşanıyor. Kudüs'ün Mescidi-i Aksa'nın değeri nedir? İkinci konu Filistin'de neler oluyor? Filistin gerçeği nedir? Bugün yaşanan olayların alt yapısında ne yatıyor? Yahudiler ne yapmak istiyor? Siyonist Hıristiyanların dertleri ne? Bunların üzerine yapılan birçok doktora tezleri var. Artık hiçbirinde inkar etmiyorlar ki bunun da bilinmesini istiyorlar Üçüncüsü bugün ve tüm dünyada söz Yahudilerin. Büyük bir algı yalan ve iftirayla herkese aşılamak istediği şey Filistinlilerin kendi topraklarını sattığıdır. Yahudiler kendi öz paralarıyla helal paralarıyla bunları aldı. İptal edebilecek hiçbir toprak yoktur. Yalanı veya da algısı üzerinde son bilgileri bu konu üzerinde vermek istiyorum. Üç tane konuya dikkat çekmek istiyorum. Gazzeli gençlerimiz var onlar geleceklerdi belki geç kaldılar inşallah biraz sonra burada olurlar. Filistin toprakları çok verimli topraklar. Burası büyük ticaret yollarının geçtiği yerde değil burası cenabı Allah'ın ot bitmeyen Mekke gibi içinde ve çevresinde ot bitmeyen Mekke gibi aslında kente kutsal damgasını vurduğu topraktır. Binlerce yıldır nice krallar nice imparatorluklar burayı ele geçirmek için burada nice kanlar döktü, nice canlar acıttılar" dedi.

Doç. Dr. Osman Aydınlı'nın Kudüs'ün Önemi ve Filistin Gerçeği adlı sunumun ardından konferans Filistinli PAÜ öğrencilerinin de duygu ve düşüncelerini paylaşması ile devam etti. Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın tarafından Doç. Dr. Osman Aydınlı'ya teşekkür belgesi takdim edildi. - DENİZLİ