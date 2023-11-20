4. Ulusal Ceviz Sempozyumu PAÜ ev sahipliğinde düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Ceviz Sempozyumu, sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarını bir araya getirdi.

Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan 4. Ulusal Ceviz Sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Çameli Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Turan Karadeniz, Sempozyumun konuk konuşmacısı Van 100. Yıl Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, üreticiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Birol Işıkdemir'in yönetiminde Tülay Tülen'in birlikte yaptığı müzik dinletisi ile devam etti.

Açılış konuşmalarından ilkini yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz "Tarım topraklarından %0,8 pay almasına rağmen toplam küresel üretimin yüzde 1,29'dan fazlasını üreten Türkiye'ye nazaran diğer ülkeler değişen teknolojiyi geçmiş yıllara göre daha iyi kullanmaktadır. Artan nüfus ve kalkınmaya bağlı olarak tarımsal üretimin ticareti de giderek önemini arttırmaktadır. Türkiye sanayileşmedeki gelişmeler gibi tarımsal teknolojide de değişim ve dönüşüme hazırlanmalıdır. Hızlı bir şekilde tarımda teknoloji kullanılmalıdır. Küresel tarımsal ihracatın yüzde 1,57'sini ithalatın ise yüzde 1,14'ünü gerçekleştiren bir ülke olarak Türkiye mevcut konumunu güçlendirerek sektöre öncülük etmelidir. Küresel tarım ekonomisi 3,67 trilyon dolarlık bir hacme sahip olup bu pastadan ne kadar alacağımız Türkiye Yüzyılı için bize önemli bir ödev yüklemektedir. Ceviz üretim miktarında Denizli 14.9 bin tonla 4'üncü sırada yer almaktadır. Dolayısıyla Denizli cevizde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğinde Denizli bu kadar önemli yere sahip olduğundan sempozyumun burada yapılması çok doğrudur. Yetiştiriciliği, beslenmedeki önemi, ıslahı, ticareti her yönüyle tartışılacağı ve değerlendirileceği cevizin teknoloji ile birlikte kullanılmasıyla Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde nasıl yetiştirilmesi gerektiği bu sempozyumda genel olarak ele alınacaktır."

"Belki ilk defa Türkiye'de bir şeyi daha biz başaracağız. Ülkemize örnek olacağız"

Pamukkale Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Pamukkale Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını çok büyük etkinlikler, kongreler, sempozyumlarla kutlamaya karar verdik. Sayısını şuan bilmiyorum adına yüz etkinlik desek de olurdu. Çok büyük etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de 4. Ulusal Ceviz Sempozyumu oldu. Ülkemiz Avrasya bölgesinde olması hasebi ile Cumhuriyeti kutlama sevincimizde kursağımızda kaldı. Zalim İsrail bir avuç toprağı olan Filistin'i işgal etmesiyle Pamukkale Üniversitesi'nde içimiz buruk olarak bu etkinlikleri yapıyoruz. Denizli'nin ileri gelen iş adamları, iş insanları, STK olsun Denizli'ye ne yapacağımıza dair istişarelerde bulunduk. Ziraat Fakültesinin kurulacağını, Denizli'nin tarım kenti olduğunu söyledim. Bu konu yoğun bir çalışmayla üniversitemize ziraat fakültemizi kazandırdık. Bahçe ve tarla bitkileri bölümüne öğrencilerimizi kabul ettik. Turan hocam ile Ziraat Fakültesi'nde eğitim modelini 4+4 olarak yani yarı teorik yarı pratik olacak şekilde dizayn ettik. Belki ilk defa Türkiye'de bir şeyi daha başaracağız. Ziraat Fakültesi'nin yaz tatili Aralık, Ocak ve Şubat aylarında olacak çünkü tam ürünlerin geliştiği ayda öğrenci yok. Dolayısıyla tarımın sezonuyla Ziraat Fakültesi'nin sezonunu aynı olmasını arzu ediyoruz. İnşallah bunu da başaracağız ve ülkemize örnek olacağız. Denizli tarım kenti, Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni açarken 568 firmanın Denizli'de tarım ürünü ihraç ettiğini gördük. Denizli cevizinde lider bir şehir olacağı aşikar. Ceviz Sempozyumu da burada olmayı hak ediyor. Ziraat Fakültemizle tarım sektörüne ciddi katkılar yapmak istiyoruz."

"Nut grubu sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır çünkü tohumdur"

Sempozyumun açılış sunumu 'Cevizin Beslenmedeki Yeri ve Önemi' adlı sunumu ile Van 100. Yıl Üniversitesi önceki dönem rektörlerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen yaptı. Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen yaptığı konuşmada şunlara değindi: "Ziraat zerre kökünden gelen ekmek biçmek anlamına gelen bir kelimedir. Yediden yetmişe hiçbir bilim dalı faaliyet sahası tüm insanlığı ilgilendirmez. Sadece ziraat yediden yetmişe herkesi ilgilendirir. Her gün uzaya dolmuş seferi yapılsa ziraatın önemi hiç azalmaz artar. Zenginleştikçe insanlar sağlığa önem verecekler bu açıdan ziraatın önemi giderek artacak. Zira Ukrayna-Rus savaşında gıda krizi başlama korkusunu herkes yaşadı gördü. Huzurlu yaşamak için sağlıklı ve dengeli beslenmek önemlidir. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı nut grubudur. Nut grubu sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır çünkü tohumdur. Sağlıklı olmazsak ağzımızın tadı olmaz. İyiyi çalışamayız, insanlarla iyi geçinemeyiz. Sağlıklı olmak için sağlıklı gıdalarla sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı beslenmek içinde temel gıda maddelerini ve yanındaki mikro besinleri mutlaka almalıyız. Nutlar sert kabuklu meyvelerde ihtiyacımız olan yağlar, protein ve karbonhidratlar bunların hepsi dengeli biçimde vardır. Ceviz sert kabuklu meyvelerin en sağlıklı olanıdır. Dünya çoğaldıkça, insanlar zenginleştikçe, bilinç düzeyi yükseldikçe, sağlıklı beslenmeye verilen önem arttıkça, cevizin besin değeri bilindikçe cevize olan talep artacaktır."

Sunumunun sonun katılım ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen'e teşekkür belgesini Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından takdim edildi.

Üç gün sürecek sempozyum kapsamında Çal Özel Ceviz Oturumu ve Çal Bağcılığı Çalıştayı başta olmak üzere bildiri sunumları ve sosyal program düzenlenecek. - DENİZLİ