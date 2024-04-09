Aydın'da Vatandaşlar Ramazan Bayramı Nedeniyle Mezarlıklara Akın Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle Kemer Mezarlığı'na vatandaşlar akın etti. Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua edip çiçek bıraktı.

Aydın'da vatandaşlar Ramazan Bayramı nedeniyle Efeler ilçesinde bulunan Kemer Mezarlığına akın etti. Mezarlığın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Aydın'daki vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyup dua yaptı. Kabirlerin etrafını temizleyen vatandaşlar, yanında getirmiş oldukları çiçekleri, selvi ve mersinleri mezarlara dikti.

Kemer Mezarlığının girişinde çiçek satışı yapan Selahattin Çiğ, çiçek çeşitleri, selvi ve mersin satışı yaptıklarını söyledi. Çiğ, bayram nedeniyle mezarlıklara vatandaşların akın ettiğini ve satışların iyi olduğunu ifade etti.

Ailesiyle birlikte mezarlık ziyareti gerçekleştiren Kadir Şen, annesinin ve kız kardeşinin kabrini ziyaret etmeye geldiğini belirtti. Kabirde dua edeceklerini kaydeden Şen, almış olduğu selvileri de kabre dikip sulayacaklarını söyledi.

Eskişehir'den Aydın'a gelip ablasının kabrini ziyaret eden Nurten Yücebaş, şehitliği de ziyaret edip dua etti. Yücebaş, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şefaatlerini nail eylemesini istedi.

Kabirlerin bakımı yapıldı

Ramazan bayramı nedeniyle yakınının kabrini ziyaret ettiğini belirten Salih Kocabıyık, Kuran-ı Kerim okuyup dua ettiklerini söyledi. Kocabıyık, yakının kabirdeki toprakların çöktüğünü görünce bakımını yaptıklarını ve çiçek diktiklerini belirterek herkesin bayramını kutladı.

En güzel çiçekleri aldık

İkiziyle birlikte almış olduğu mersin ve çiçeklerle babasının ve kardeşinin kabrinizi ziyarete gelen Hasan Koca, "Babam ve kardeşimin kabri burada. Onlara en güzel çiçekleri getirdik. Tabi bunlar onların yerini tutmaz ama yine de gönüllerini almak istedik. Kabirleri cennet olsun. Yattıkları yer pür nur olsun" dedi. - AYDIN