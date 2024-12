İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü yeşil dönüşümü odağına aldı

Bursa inşaat ve yapı malzemeleri sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) yürütülen İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE projesi kapsamında, dünyanın 6'ncı büyük ekonomisi İngiltere'nin başkenti Londra'ya ziyaret gerçekleştirdi. İngiltere'yi mercek altına alan 40 kişilik ekip dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları yakından inceleme imkanı buldu.

Bursalı firmaların ihracatını artırarak, yeni pazarlara açılmasına liderlik eden BTSO, Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü UR-GE projesi kapsamında yaklaşık 40 kişilik bir heyetle İngiltere'nin başkenti Londra'da iyi uygulama örneği ziyareti gerçekleştirdi. Yeşil bina ve verimli enerji teknolojileri kullanımında öncü bir role sahip olan İngiltere'deki uygulamalar hakkında deneyim transferi gerçekleştirmek üzere düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis ve komite üyeleri ile küme üyelerinin de bulunduğu 40 kişilik ekip katıldı.

İyi uygulama örneği; Londra

BTSO heyeti program kapsamında ilk İngiltere'de önemli projelere imza atan Türk müteahhitlik şirketi Ant Yapı UK Yönetici Müdürü Cengizhan Karaduman ve Genel Müdürü Ertan Demirkıran ile bir araya geldi. Daha sonra 1931 yılından bu yana faaliyet gösteren TheBuildingCentre'da merkezin Genel Müdürü John Bonning'den sektördeki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı ve "New Homes in New Ways" sergisini gezdi.

Saha ziyaretleri ile uygulamaları yakından görme imkanı buldular

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı'yı ziyaret eden firmalar, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ise BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, İngiltere'de yerleşik iş insanlarından İngiltere ekonomisi, Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri ve inşaat sektöründeki fırsatlara ilişkin bilgi aldı. İngiltere'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketi Berkeley Group'un yapımı süren şantiyelerinde yeşil bina standartları, yenilikçi teknolojilerin kullanımı ve sürdürülebilir iş modellerine ilişkin bilgi alan firmalar ayrıca Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) ile bir toplantı gerçekleştirdi. TBCCI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mete Uluyurt ve Türk Hava Yolları Londra Genel Müdürü Mehmet Gurulkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İngiltere inşaat sektörü ile ticaret ve yatırım imkanları değerlendirildi.

"İnşaat sektöründeki dönüşüme rehberlik etmeyi hedefliyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı destekleri ile hayata geçirdikleri İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE projesi kapsamında bugüne kadar ABD, Özbekistan, Bulgaristan ve Suudi Arabistan'da programlara imza attıklarını ifade eden Şenocak, Londra'da yeşil bina sistemleri ve standartları ile sürdürülebilirlikle alakalı iyi uygulama örneklerini inceleme imkanı bulduklarını söyledi. "Buradaki tecrübelere ülkemize taşıyarak, inşaat sektöründe 2050'de sıfır karbon emisyonu hedefine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diyen Şenocak, "Burada gerek yaptığımız kurum ziyaretleri gerekse de saha ziyaretlerinde yapı malzemeleri, müteahhitlik ve müşavirlik sektörümüz için önemli bir piyasa olduğunu gördük. İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe hem fiyat hem de kalite anlamında buraya hitap eden çok sayıda firmamız var. Özellikle renovasyonla alakalı ülkedeki büyük pazardan hak ettiğimiz payı alabilmek adına önümüzdeki süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

"İngiltere'de iş yapmak için lokal partner bulmak şart"

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, dünyanın 6'ncı en büyük ekonomisi olan İngiltere'nin 3,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti. Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğini söyleyen Bayizit, ülkedeki iş ortamının AB'ye göre daha esnek ve yabancı sermayeye açık olduğunu kaydetti. İngiltere'de iş yapmak isteyen firmaların lokal partnerle çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Bayizit, sektör temsilcilerine İngiltere'de iş yapma kültürü ile inşaat sektöründeki mevcut durum ve potansiyel fırsatlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

"Yeşil dönüşüm konusunda iyi bir seviyedeyiz"

BTSO Meclis Üyesi aynı zamanda İMSİAD Başkanı Şeref Demir, Londra'da çok verimli bir program gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik alanında iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyerek, detaylı bilgiler alma imkanı bulduklarını kaydeden Demir, "Sektörümüz adına çok faydalı oldu. Dünyanın genelinde bir barınma sorunu söz konusu. Burada gördük ki Londra da bu sorunun yaşandığı yerlerin başında geliyor. Özellikle dar ve orta gelir grubundakiler için böyle bir sıkıntı var. Kısa süre içerisinde bu sorunu çözebilmek adına çok sayıda konut inşa etmeleri gerekiyor. Yeşil dönüşüm konusunda Türkiye ve İngiltere arasında çok küçük nüans farkları var. Biz de sektör olarak belirli bir noktaya gelmiş durumdayız. Gerekli çalışmaları yaptığımız takdirde bu pazarda etkili oyunculardan biri olabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Renovasyon konusunda ciddi bir talep var"

BTSO Komite Başkanı Levent Bilek, UR-GE projesi kapsamında 5'inci yurt dışı programlarını Londra'ya gerçekleştirdiklerini kaydetti. Londra'da ilginç örneklerle karşılaştıklarını belirten Bilek, "İnsanlar burada 270 yaşındaki binalarda yaşıyorlar. Özellikle enerji verimliliği açısından dikkat çekici uygulamalar var. Yine sürdürülebilirlik ile ilgili yapılan çalışmaları ve bina yapılanmasını bizzat sahada görme imkanı bulduk. Türk müteahhitlik şirketleri ve sivil toplum kuruluşları ile faydalı temaslarda bulunduk. Hepsi ile iş birliği içinde çalışacağız" dedi. Ülkede renovasyonla ilgili ciddi bir talep olduğunu kaydeden Bilek, şöyle devam etti: "Diğer taraftan 100 bin yeni konut yapımı planlanıyor. Bu yüzden gerek yapı malzemeleri üreticilerimiz gerekse de müteahhitlik sektörümüzün burada önünün açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye sektördeki güçlü potansiyeli ile bu pazardaki boşluğu rahatça doldurabilecektir."

"Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor"

BTSO Komite Başkanı Latif Altay, inşaat sektörünün dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesinin önemine vurgu yaptı. Özellikle yapım sırasında iş ve işçi güvenliğini artıracak, yapım tamamlandıktan sonra işletme kolaylığı sağlayacak iyi uygulama örneklerini görmek açısından faydalı bir program olduğunu ifade eden Altay, "Londra'daki uygulamaları ve yenilikleri buradaki sektör dinamikleri ile birebir istişare edip, değerlendirme imkanımız oldu. Türkiye olarak inşaat konusunda ciddi bir tecrübemiz var. Yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik konusundaki gelişmelere de hızla uyum sağlayarak, bu yenilikleri hızlıca kendi yapım ve işletme sistemimize dahil etmemiz gerekiyor. Bu şekilde pazarda katma değeri yüksek hizmetler sunabilirken, diğer ülkelerdeki yatırımlarda da tercih edilen firmalar olabiliriz. Londra özellikle Körfez ve Afrika pazarında çok güçlü firmalara sahip. Buradaki firmalarla ilişkilerimizi geliştirdiğimizde hem yapı malzemeleri üreticilerimiz hem de alt ve ana yüklenicilerimiz yeni pazarlara ulaşabilmek adına önemli bir adım atmış olacak. Ticaret Bakanlığımıza ve BTSO'ya destekleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Muhammet Hakan Yetim ise İngiltere inşaat sektöründe özellikle renovasyon konusunda ciddi teşvikler bulunduğunu ifade etti. "Refurbishment" olarak adlandırılan, yapıların inovatif bir şekilde yeniden geliştirilip pazara sunulması konusunda çalışmalar, teşvikler olduğunu söyleyen Yetim, "Türkiye'nin inşaat sektöründe ciddi bir tecrübe ve sermaye birikimi var. Ülke olarak buradaki ihtiyacı karşılayacak potansiyele sahibiz" dedi. - BURSA