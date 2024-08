Çorum ve Sungurlu'da İsrail'e Telin Mitingleri Düzenlendi

Çorum ve Sungurlu ilçesinde " İsrail'i telin Gazze'ye destek" mitingi düzenlendi.

Filistin Dayanışma Platformu tarafından Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katılanlar, "Özgür Filistin, İsmail Haniye sen şehit oldun biz şahit olduk", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Yaşasın Filistin, Hemen şimdi ateşkes" pankartları ve geçtiğimiz günlerde Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin fotoğraflarının yanı sıra Filistin ve Türk bayrakları taşıdı. Filistin Platformu adına konuşma yapan Raif Korkmaz, "Zalim İsrail ve en büyük destekçisi olan Amerika'nın başlattığı soykırımın 302'ci günündeyiz" dedi.

Filistin'e yönelik düzenlenen saldırılarda bugüne kadar resmi kayıtlara göre 40 bin Filistinlinin şehit olduğunu dile getiren Korkmaz, "İngiliz desteğiyle kurulan İsrail terör örgütü, 76 yıldır Filistin'deki mazlumlara zulmediyor. Bu zulüm artarak devam ediyor. 76 yıldır Müslümanların birlik olamamasından cesaret alan bu hainler ve zalimler her gün şehit haberleri almamıza neden oluyor. Dünya en küçük şeyde adaletten yana olduğunu söylerken dünya ve Amerika bu zulmü sadece kınıyor" diye konuştu.

Korkmaz'ın konuşmasının ardından Radyo-TV Programcısı Nur Haktan konuşma yaptı.

Sungurlu'da "İsrail'i Tel'in, Gazze'ye Destek ve Şehitlere Dua" programı düzenlendi

Sungurlu Abdulmetin Balkanlıoğlu Derneği öncülüğünde Sungurlu Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından da "İsrail'i Tel'in, Gazze'ye Destek ve Şehitlere Dua" programı düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar katıldı. Grap adına konuşan Kerim Mandıralıoğlu, "Bugün işgalci siyonistlerce çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden kanı akıtılan 40 bin şehidin, on binlerce yaralının acısını yüreğimizde taşıdığımızı göstermek için buradayız. Bugün, parçalanmış, korkutulmuş ümmetin yüz akları olan Şeyh Ahmet Yasin'e, Abdülaziz Rantisi'ye, son olarak üç oğlu ve iki torununun şehit olduğu haberi verilince 'Oğullarımın kanı Gazze'deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canlarını feda etti' sözleriyle yiğitliğini gösteren İsmail Haniyye'yi anmak için buradayız. O ve diğerlerinin onurlu mücadeleleri tarih sahnesinde destana dönüşecek inşallah. Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye koşan karınca misali, en azından safımızın belli olması için Filistin'in haklı davasına dualarımızla destek vermemiz İslami, insani ve vicdani sorumluluklarımızdandır. Karşımızda Müslüman coğrafyaya saplanmış bir hançer konumundaki 'terör devleti' olan bir İsrail var. Her türlü alçaklığı, barbarlığı ideoloji edinmi siyonist bir musibet var. Müslüman coğrafyanın baş belası, savaşın asıl sahibi ABD var. Bu şer güçlerin karşısında da onlarca Müslüman devletin yapamadığını yapan ümmetin yüzakı bir avuç Filistin şanlı direnişi var. 'Utan ey ümmeti merhume' çığlığına 'Hayat iman ve cihaddır' prensibine yapışan şanlı Gazze direnişine selam olsun. Vicdanlı dünya insanlarını hayran bırakan Gazze direnişi ümitvar olmamızı tembihliyor. Gazze ruhu, ölü toprağı serpilmiş İslam alemini diriltmeye devam ediyor. Haksızlık karşısında Hakk'ı haykıracak, ayağa kalkacak, Hakk'a şahitliğini sürdürecek bir ümmet bilincine ulaşmamıza katkı sağlıyor. Bunun için ise yüreklerimizi işgal eden dünyalık ağırlıklarımızdan kurtulmamız gerek. Unutmayalım ki, aşağılanmayı, ezilmeyi, sömürülmeyi alın yazısı gören bir ümmet asla ayağa kalkamaz. Selçuklulardan Osmanlı'ya İslam davasına büyük hizmetler etmiş Türk milleti, dünyada yaşanan her zulmün karşısında yer almıştır. Katiller bilmeli ki, bizler öldürülmekle bitmeyiz. Tarih boyunca nice yiğit ve kahramanlar suikastla, kahpe tuzaklarla şehadet şerbetini içti ama bu dava bitmedi" ifadelerini kullandı. - ÇORUM