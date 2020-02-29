Yatırımcı rehberi (9)

29.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:08

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.030,30 -11,28 42,58 İş Bankası (C) 5,71 -11,75 -10,92 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 0,00 140,48 İş Fin.Kir. 3,13 -14,01 -17,63 İş Girişim 3,78 -13,70 -0,53 İş GMYO 1,63 -11,89 -7,39 İş Y. Men. Değ. 4,74 -8,32 5,33 İş Yat. Ort. 2,47 -4,63 34,24 İşbir Holding 566,60 4,93 31,77 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 -10,61 -4,84 İttifak Holding 2,43 -19,00 -34,68 İz Hayvancılık Tarım 2,42 -11,03 -7,51 İzmir Demir Çelik 10,20 -2,76 24,54 İzmir Fırça 1,99 -7,01 10,56 Jantsa Jant Sanayi 57,40 -11,69 -1,54 Kafein Yazılım 12,95 -7,83 16,25 Kapital Yat. Holding 3,30 -5,44 36,36 Kaplamin 6,28 2,45 13,15 Kardemir (A) 2,55 -7,61 -3,77 Kardemir (B) 2,56 -6,91 -3,03 Kardemir (D) 2,60 -7,80 -2,26 Karel Elektronik 13,50 -11,24 -7,09 Karsan Otomotiv 1,67 -7,22 5,70 Karsu Tekstil 2,54 -12,41 -21,60 Karsusan Su Ürünleri San. 10,00 3,63 6,50 Kartonsan 380,00 -11,11 -2,54 Katmerciler Ekipman 3,42 -11,86 -10,94 Kent Gıda 218,90 -1,84 24,52 Kerevitaş Gıda 3,37 -7,16 3,37 Kervansaray Yat. Holding 0,42 -8,70 -23,64 Kiler GMYO 2,99 -22,34 -21,11 Klimasan Klima 18,83 -9,82 -14,72 Koç Holding 17,20 -12,42 -15,35 Konfrut Gıda 7,40 -9,76 -5,37 Konya Çimento 239,00 -5,91 -11,91 Kordsa Teknik Tekstil 13,93 -5,88 6,50 Koza Altın 73,00 -11,30 -1,42 Koza Madencilik 11,30 -9,89 12,66 Körfez GMYO 2,23 -17,41 -6,69 Kristal Kola 1,63 -12,37 7,95 Kron Telekomünikasyon 21,58 6,83 69,65 Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 -8,00 -2,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -13,33 -5,45 Kütahya Porselen 8,30 -13,27 25,38 Lider Faktoring 3,62 -14,01 -1,36 Link Bilgisayar 24,80 -16,16 36,64 Logo Yazılım 75,80 3,27 24,67 Lokman Hekim Sağlık 6,37 -7,41 10,21 Lüks Kadife 9,60 -6,98 11,11 Makina Takım 1,76 -9,74 -6,38 Mardin Çimento 5,12 -6,40 -13,51 Marka Yatırım Holding 1,25 -16,67 5,93 Marmaris Altınyunus 78,45 -8,46 10,49 Marshall 52,95 -1,30 11,38 Martı GMYO 1,08 -14,96 6,93 Martı Otel 0,90 -13,46 -1,10 Mavi Giyim 53,50 -10,39 -7,60 Mazhar Zorlu Holding 14,80 5,71 22,42 Mega Polietilen 2,71 8,40 23,18 Menderes Tekstil 1,77 -6,35 35,11 Mensa 0,37 12,12 15,62 Merit Turizm 19,00 -2,56 -2,26 Merko Gıda 1,16 -11,45 10,48 Metal Gayrimenkul 0,85 -5,56 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,59 -12,64 -10,67 Metro Holding 1,20 -10,45 -13,04 Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 -12,44 -3,06 Metro Yatırım Ortaklığı 5,40 -9,85 -33,50 Migros Ticaret 21,76 -10,23 -10,16 Milpa 2,64 -12,58 20,55 Mistral GMYO 1,65 -14,51 -12,70 MLP Sağlık 14,89 -10,30 -6,94 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -13,27 -25,44 Mondi Tire Kutsan 6,03 -12,61 45,65 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,07 0,91 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,02 -16,16 33,81 Net Holding 2,00 -15,25 -23,08 Netaş Telekom. 12,94 -10,08 -0,92 Niğbaş Niğde Beton 6,70 21,16 8,06 Nuh Çimento 9,41 -11,39 -20,79 Nurol GMYO 3,50 -12,06 -1,96 Odaş Elektrik 1,96 -7,55 35,57 Olmuksan-IP 4,50 12,22 75,72 Orge Enerji Elektrik 4,70 -14,70 -5,24 Orma Orman Mahsulleri 4,30 -11,16 55,80 Osmanlı Menkul 7,20 -0,83 71,43 Ostim Endüstriyel Yat 2,07 -13,75 23,21 Otokar 151,00 -5,15 -5,03 Oyak Yat. Ort. 3,88 73,21 66,52 Oylum Sınai Yatırımlar 3,03 6,24 -1,90 Özak GMYO 2,83 -10,44 10,12 Özbal Çelik Boru 1,67 -13,92 3,61 Özderici GMYO 1,57 -11,80 0,00 Özerden Plastik 2,42 0,83 6,14 Panora GMYO 5,63 -5,54 -9,19 Papilon Savunma 9,13 -11,10 17,81 Park Elek.Madencilik 2,92 -7,89 -4,26 Parsan 14,01 -10,82 -17,30 Pegasus 54,00 -21,28 -37,50 Peker GMYO 2,79 -10,00 -10,86 Penguen Gıda 4,39 2,81 112,08 Pera GMYO 0,95 -9,52 1,06 Pergamon Dış Ticaret 7,57 -9,01 -5,61 Petkim 3,64 -8,77 -4,46 Petrokent Turizm 186,40 -7,26 45,51 Pınar Et ve Un 9,50 -1,14 3,60 Pınar Su 2,58 -8,51 11,21 Pınar Süt 11,93 -8,09 -5,84 Plastikkart 8,98 -6,36 -3,13 Polisan Holding 2,57 -11,99 -15,18 Politeknik Metal 68,00 -9,33 -11,69 Prizma Press Matbaacılık 5,49 -1,44 27,67 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 0,27 4,96 QNB Finans Fin. Kir. 134,00 -6,03 3,80 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 599,20 1,97 4,66 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,90 0,24 11,03 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,92 -10,45 -9,97 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,09 -3,55 2,53 QNB Finansbank 38,60 -10,02 2,93 Ral Yatırım Holding 7,96 -2,93 17,06 Ray Sigorta 3,23 -15,00 -5,56 Reysaş GMYO 7,65 -21,70 66,67 Reysaş Lojistik 7,85 -17,89 79,22 Rhea Girişim 1,95 -1,02 63,87 Rodrigo Tekstil 1,80 -4,26 -0,55 Royal Halı 2,00 -3,38 45,99 RTA Laboratuvarları 2,03 -7,31 -12,50 Sabancı Holding 8,51 -11,08 -10,80 Safkar Ege Soğutmacılık 3,37 -3,16 54,59 Salix Yatırım Holding 5,00 -12,89 -30,65 Sanel Mühendislik 3,70 -2,63 -8,64 Sanifoam Sünger 5,59 -10,56 11,80 Sanko Pazarlama 6,40 -6,98 -17,31 Saray Matbaacılık 2,44 -7,92 36,31 Sarkuysan 5,03 -8,71 4,14 Sasa Polyester 8,72 -11,20 12,81 Say Reklamcılık 3,22 -11,78 43,75 Sekuro Plastik 4,75 -8,65 -11,38 Selçuk Ecza Deposu 6,57 -5,60 7,70 Selçuk Gıda 1,47 -12,50 -14,53 Senkron Güvenlik 2,37 -15,96 -13,19 Serve Film Prodüksiyon 1,45 5,07 -8,81 Servet GMYO 10,65 -16,47 25,29 Seyitler Kimya 9,08 11,69 33,73 Silverline Endüstri 2,24 -15,47 3,70 Sinpaş GMYO 1,23 -7,52 6,03 Smartiks Yazılım 8,07 -10,83 -17,74 Soda Sanayii 5,79 -7,36 -6,31 Sodaş Sodyum Sanayii 14,47 -0,21 48,11 Söktaş 2,83 -11,84 6,79 Sönmez Filament 5,16 -17,44 5,74 Sönmez Pamuklu 5,10 -28,17 3,66 Sumaş Suni Tahta 9,00 0,00 -9,09 Şeker Fin. Kir. 4,53 2,26 -5,23 Şekerbank 1,11 -11,90 -15,27 Şişe Cam 4,83 -6,94 -8,35 Şok Marketler 8,50 -5,97 -21,00 T. Halk Bankası 5,98 -12,70 1,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,24 -9,85 -16,88 T.S.K.B. 1,10 -13,39 -9,09 T.Tuborg 15,31 -3,28 28,66 Taç Tarım Ürünleri 2,54 -6,96 -18,59 Tat Gıda 6,30 -9,87 0,16 TAV Havalimanları 20,36 -18,17 -30,23 Taze Kuru Gıda 6,47 -5,82 -10,64 Tek-Art Turizm 1,30 -16,67 3,17 Tekfen Holding 14,85 -12,90 -23,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 -22,12 45,00 Temapol Polimer Plastik 5,29 -12,56 1,34 TGS Dış Ticaret 5,36 -9,92 14,78 Tofaş Oto. Fab. 26,56 0,15 -1,12 Torunlar GMYO 2,56 -10,49 -6,91 Trabzon Liman 10,70 -7,28 0,38 Trabzonspor Sportif 5,95 -1,65 176,74 Trakya Cam 3,34 -8,49 -4,57 Trend GMYO 2,09 -11,81 -5,00 TSKB GMYO 1,73 -13,07 29,10 Tuğçelik 4,60 -11,37 16,46 Tukaş 11,00 -4,35 -10,93 Turcas Petrol 3,30 -6,25 23,60 Turkcell 13,84 -4,35 0,29 Tümosan Motor ve Traktör 6,06 -9,55 -5,46 Tüpraş 101,30 -8,82 -20,11 Türk Hava Yolları 11,75 -19,08 -18,74 Türk Prysmian Kablo 3,50 -18,03 34,62 Türk Telekom 7,53 -13,05 2,17 Türk Traktör 59,30 -3,42 7,04 Türker Proje Gayrimenkul 45,50 -3,60 8,33 Ufuk Yatırım 3,79 -15,78 46,90 Ulaşlar Turizm Yat. 1,99 -17,43 -6,13 Ulusoy Elektrik 30,30 -10,62 13,91 Ulusoy Un Sanayi 3,42 -9,52 -10,47 Umpaş Holding 0,48 -12,73 -22,58 Uşak Seramik 1,76 -5,38 4,14 Utopya Turizm 4,74 -17,99 -3,66 Uzertaş Boya 2,07 -1,43 -6,76 Ülker Bisküvi 20,48 -8,57 -8,41 Ünye Çimento 4,28 -12,65 -20,45 Vakıf Fin. Kir. 1,91 -12,39 -21,07 Vakıf GMYO 2,38 -11,52 -3,64 Vakıf Yat. Ort. 2,06 -6,79 -11,59 Vakıflar Bankası 5,30 -12,11 -3,81 Vakko Tekstil 5,25 -11,91 15,64 Vanet Gıda 1,28 -7,91 -10,49 Verusa Holding 19,80 -6,87 6,68 Verusaturk Girisim 4,04 -22,61 -25,05 Vestel 14,00 -14,63 10,94 Vestel Beyaz Eşya 20,50 -11,64 -5,09 Viking Kağıt 2,62 -15,21 40,11 Yapı Kredi Koray GMYO 2,49 -14,43 2,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -12,93 -7,66 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,20 -2,44 14,83 Yataş 7,62 -8,96 3,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 -6,34 19,25 Yeni Gimat GMYO 12,85 -1,46 -1,23 Yeşil GMYO 0,63 -13,70 -1,56 Yeşil Yapı 0,65 -8,45 -1,52 Yeşil Yatırım Holding 12,45 -15,42 10,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.221,00 -17,92 43,33 Yonga Mobilya 9,60 -6,43 3,90 Yükselen Çelik 8,46 -9,42 38,01 Yünsa 11,36 -11,18 12,59 Zorlu Enerji 1,33 -13,64 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

Kaynak: AA