Van'da sosyal mesafesiz Cuma namazı

VAN (İHA) - Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında bir buçuk yılın ardından ilk kez sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını nedeniyle bir buçuk yıldır cami ve ibadethanelerde uygulanan sosyal mesafeli saf düzeni Diyanet İşleri Başkanlığınca kaldırıldı. Bu kapsamda "camii ve mescitlerde temizlik ve maske kuralına uymak" şartıyla mesafesiz saf düzeniyle ilk Cuma namazı kılındı. Van'ın Beşyol Meydanı'nda yer alan Hazreti Ömer Camisinde de cami cemaati uzunca bir aranın ardından sosyal mesafesiz saf tuttu.

İHA muhabirine konuşan Hazreti Ömer Cami İmam Hatibi Mehmet Emin Akay, salgından dolayı ilk etapta camilerde namazın kılınmadığını, daha sonra aşama aşama tedbirlerin kalktığını anımsattı. Bu Cuma namazından itibaren saflar arasındaki mesafe kalktığını ifade eden Akay, "Mesafeler kalktı ama maske ve hijyene dikkat edilecek. Bu cumadan itibaren normal saf düzenine geçildi. Bunun için Allah'a hamdolsun" dedi.

Bu süre içinde camide namaz için yer bulmadıklarını ifade eden cemaat ise kışın havaların soğumasıyla birlikte artık namazlarını daha rahat eda edeceklerini ifade etti. - VAN